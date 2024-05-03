Диетолог Копытько: существуют продукты, которые могут ускорить метаболизм и помочь похудеть

«Метаболизм может замедляться в силу возраста и внешних обстоятельств. Особенно существенно он замедляется в возрасте старше 50 лет, когда происходит гормональная перестройка организма, - предупредила Копытько в комментарии «Вечерней Москве».

«Существуют продукты, которые могут ускорить метаболизм. Это, например, белковые продукты – яйца, мясо, бобовые. Кроме того – продукты с витаминами группы В (отруби, злаковые, фисташки) и специи», - подсказала эксперт.

Диетолог Копытько рассказала, что понятие «метаболизм» подразумевает скорость обменных процессов, происходящих в организме. При быстром метаболизме он активно использует питательные вещества для выработки энергии, укрепления костей, роста мышц, регенерации тканей, производства гормонов – в этом случае не происходит накопления жира, не растет вес.Когда метаболизм замедляется, процессы расщепления пищевых компонентов и использования полученных веществ также происходят медленнее – организм не успевает израсходовать все поступающие калории. Это ведет к их отложению в жир и появлению полноты.В то же время, отметила диетолог, употребление правильных продуктов может ускорить метаболизм и помочь похудеть.Также ускорят метаболизм помогает употребление воды.Копытько добавила, что наиболее эффективным способом похудения является сочетание подходящего рациона и физической активности. Даже обычная ходьба может сделать фигуру стройнее, если, например, ходить пешком начинает человек, ранее предпочитавший сидячее времяпровождение.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сахарный диабет может возникать даже при отказе от сахара и десертов.

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