Врач Копытько назвала продукты, способные разогнать метаболизм, диетолог Пономаренко призвала проверить щитовидную железу

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Врач Копытько назвала продукты, способные разогнать метаболизм, диетолог Пономаренко призвала проверить щитовидную железу


Обеспечить эффективное похудение помогает не только скорость, но и качество метаболизма. Важно понимать, что неправильное питание и недостаток движения могут замедлить обмен веществ, что неминуемо отразится на фигуре. «Вечерняя Москва» взяла интервью у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Марины Копытько, чтобы разобраться, что такое метаболизм и как его ускорить.


Метаболизм, как объяснила специалист, это скорость обмена веществ в организме. В начале жизни человек обычно обладает быстрым метаболизмом, однако с возрастом и под влиянием внешних факторов этот процесс может замедляться. Особенно часто это происходит после 50 лет, когда происходит гормональная перестройка организма, что может привести к набору лишнего веса.

Но существуют продукты, которые способны ускорить метаболизм.

Среди них врач выделила:
  • Белковые продукты, такие как яйца, мясо и бобовые.
  • Вода, которая играет ключевую роль в обмене веществ.
  • Витамины группы В, содержащиеся в отрубях, злаках и фисташках.
  • Специи, такие как кориандр, корица, паприка и перец.
Однако, важно помнить осторожность при употреблении специй для людей с заболеваниями ЖКТ, такими как гастриты, язвы и желчнокаменная болезнь, так как они могут обострить хронические недуги.

Помимо правильного питания, для поддержания и улучшения метаболизма также необходимы физические нагрузки. Рекомендуется пройти не менее 10–12 тысяч шагов в день и регулярно заниматься спортом. Совместное воздействие правильного питания и физической активности помогает ускорить метаболизм, улучшить самочувствие и стимулировать процесс похудения.

Врач-диетолог Василиса Пономаренко рассказала специально для МедикФорум, почему при проблемах с похудением и метаболизмом важно проверить гормоны щитовидной железы.

Щитовидная железа играет ключевую роль в регуляции метаболизма. Она вырабатывает гормоны, такие как тироксин (T4) и трийодтиронин (T3), которые контролируют скорость метаболических процессов в организме.

"Если щитовидная железа работает неправильно и вырабатывает слишком много или слишком мало гормонов, это может привести к нарушениям в обмене веществ".

Например, гипертиреоз (повышенная активность щитовидной железы) может ускорить обмен веществ, что приводит к похудению, повышенной чувствительности к теплу, частым сердечным пульсациям и другим симптомам.

"Гипотиреоз (недостаточная активность щитовидной железы) может замедлить метаболизм, что приводит к утомляемости, прибавке в весе, холодной чувствительности и другим проблемам".

Поэтому, при возникновении проблем с метаболизмом, важно обратить внимание на состояние щитовидной железы и, при необходимости, обратиться к врачу для дальнейших исследований и лечения.


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