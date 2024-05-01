Врач Копытько назвала продукты, способные разогнать метаболизм, диетолог Пономаренко призвала проверить щитовидную железу

Белковые продукты, такие как яйца, мясо и бобовые.

Вода, которая играет ключевую роль в обмене веществ.

Витамины группы В, содержащиеся в отрубях, злаках и фисташках.

Специи, такие как кориандр, корица, паприка и перец.

"Если щитовидная железа работает неправильно и вырабатывает слишком много или слишком мало гормонов, это может привести к нарушениям в обмене веществ".

"Гипотиреоз (недостаточная активность щитовидной железы) может замедлить метаболизм, что приводит к утомляемости, прибавке в весе, холодной чувствительности и другим проблемам".

Метаболизм, как объяснила специалист, это скорость обмена веществ в организме. В начале жизни человек обычно обладает быстрым метаболизмом, однако с возрастом и под влиянием внешних факторов этот процесс может замедляться. Особенно часто это происходит после 50 лет, когда происходит гормональная перестройка организма, что может привести к набору лишнего веса.Но существуют продукты, которые способны ускорить метаболизм.Однако, важно помнить осторожность при употреблении специй для людей с заболеваниями ЖКТ, такими как гастриты, язвы и желчнокаменная болезнь, так как они могут обострить хронические недуги.Помимо правильного питания, для поддержания и улучшения метаболизма также необходимы физические нагрузки. Рекомендуется пройти не менее 10–12 тысяч шагов в день и регулярно заниматься спортом. Совместное воздействие правильного питания и физической активности помогает ускорить метаболизм, улучшить самочувствие и стимулировать процесс похудения.почему при проблемах с похудением и метаболизмом важно проверить гормоны щитовидной железы.Щитовидная железа играет ключевую роль в регуляции метаболизма. Она вырабатывает гормоны, такие как тироксин (T4) и трийодтиронин (T3), которые контролируют скорость метаболических процессов в организме.Например, гипертиреоз (повышенная активность щитовидной железы) может ускорить обмен веществ, что приводит к похудению, повышенной чувствительности к теплу, частым сердечным пульсациям и другим симптомам.Поэтому, при возникновении проблем с метаболизмом, важно обратить внимание на состояние щитовидной железы и, при необходимости, обратиться к врачу для дальнейших исследований и лечения.Ранее МедикФорум писал о пользе семян льна.

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