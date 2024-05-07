Доктор Мясников: сало является калорийным продуктом, который можно есть каждый день

«Как с кофе есть устойчивый миф, что он вреден для печени, сердца и сосудов, так и с салом есть миф, что оно вредно. Сало – это очень калорийный, но полезный во многих смыслах продукт, содержащий полиненасыщенные жирные кислоты», - заявил Александр Мясников.

Врач Мясников констатировал, что такой продукт как сало можно при желании есть каждый день, невзирая на высокую калорийность. Медик заметил, что влияние продукта на организм определяется его количеством – небольшой кусочек сала может оказаться чем-то вроде натурального лекарства или витамина.По словам врача, допустимой для ежедневного употребления дозой являются 10-30 граммов сала.Мясников уточнил, что различные аминокислоты, содержащиеся в сале, ведут к повышению уровня «хорошего» холестерина в организме, который соединяется с «плохим» холестерином, транспортируется в печень, перерабатывается и выводится из тела, тем самым Таким образом, умеренное употребление сала препятствует развитию атеросклероза.Кроме того, в сале содержатся витамины (витамин А, витамин D, витамин E, витамин K) и нужные иммунитету микроэлементы в виде железа, цинка, селена, кальция, магния, марганца, фосфора.Хранить продукт врач порекомендовал в фольге или пергаменте – только не в пленке. Хранение в полиэтилене блокирует доступ кислорода, содействуя окислению и заплесневению продукта.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отказ от яиц не приведет к снижению уровня холестерина

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.