Фитнес-тренер Миклас: быстрая ходьба может помочь похудеть

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ходьба

Фитнес-тренер Дениз Миклас дала советы о том, как нужно ходить, чтобы стать стройнее.

Тренер Миклас поделилась правилами ходьбы, помогающей похудеть в комментарии изданию Daily Mirror. Она заявила, что для достижения этой цели нужно следовать двум ключевым правилам. Первое: ходить следует в быстром темпе.

«Чтобы худеть на прогулке, первое, что надо учитывать, — это интенсивность ходьбы. Больше калорий сжигается, если ходить быстрым шагом или подниматься в гору», - поделилась Дениз Миклас.

Вторым правилом похудения фитнес-тренер назвала  дефицит калорий. По словам Миклас, при сохранении своей привычной физической активности  нужно уменьшить калорийность рациона на 3500 калорий в неделю. Или же увеличить свои физические нагрузки таким образом, чтобы они дополнительно сжигали такое количество калорий. Сделать это можно в том числе за счет прогулок с быстрой ходьбой.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые симптомы, возникающие при ходьбе по лестнице, позволяют заподозрить у человека наличие тех или иных заболеваний.

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