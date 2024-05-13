Диетолог Стрельникова рассказала, как есть ягоды без вредных последствий

«Ягоды нужно вводить в рацион после зимнего периода, начиная с малого количества. Особенно это касается детей. Данная мера поможет отследить, есть ли у вас аллергия», - отметила медик в комментарии « Газете.Ru ».

«Желательно есть ягоды отдельно или в дополнение к каше и творогу», - подчеркнула диетолог.

Вредными последствиями съеденных ягод могут стать аллергическая реакция, проблемы с ЖКТ и повышенный уровень сахара в крови. Диетолог Стрельникова рассказала, как есть ягоды без риска пострадать от этих нарушений – в первую очередь специалистка посоветовала контролировать их количество (особенно в случаях, когда ягоды начинают употребляться после долгого перерыва).Стрельникова добавила, что в ягодах содержится много клетчатки, стимулирующей перистальтику. Если съесть их сразу много или на пустой желудок, можно легко пострадать от расстройства пищеварениТакже эксперт обратила внимание на содержащуюся в ягодах фруктозу. При заболеваниях или нарушениях, требующих ограничения сахара в рационе, употребление ягод следует оговаривать с лечащим врачом – в первую очередь, это касается диабетиков.Дополнительно Стрельникова порекомендовала при употреблении ягод отдавать предпочтение сезонным дарам природы, созревающим в регионе проживания людей. Привозные с большой вероятностью будут содержать в себе следы различных химических составов, которыми их обрабатывают для увеличения времени хранения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие орехи являются наиболее полезными для организма.

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