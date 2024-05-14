Профессор Бокерия указала на яйца, чеснок и лимоны среди лучших продуктов для печени

Профессор Бокерия рассказала о лучших продуктах для печени – в число таковых входят, например, крестоцветные овощи. По словам врача, на состоянии печени положительно влияет употребление капусты разных видов, а также репы, редиса и редьки, листовых зеленых овощей – салатов, рукколы, шпината. В них содержатся вещества, улучшающие защиту органа от воспаления.Доктор медицинских наук указала насреди лучших продуктов для печени. Употребление вареных яиц на завтрак является полезным для профилактики болезней печени (жирового гепатоза). Этот продукт влияет на печень как натуральный гепапротектор, поддерживающий регенерирующую функцию органа и препятствующий накоплению жира.Также профессор Бокерия порекомендовала употреблять в пищу– проращенную пшеницу, овес, гречиху, горох, перья зеленого лука, свежий щавель, листья свеклы. Самумедик назвала одним из лучших продуктов для профилактики воспаления печени.Еще один «суперпродукт», способствующий её здоровью, –. При его употреблении в организме повышается выработка глутатиона – антиоксиданта, защищающего печень от окислительного стресса, вызываемого вредными свободными радикалами. Это улучшает функционирование печени, делает ее менее подверженной воспалению. С возрастом способность организма вырабатывать глутатион снижается, и простым эффективным способом повысить его уровень является добавление в рацион чеснока.тоже числятся среди лучших продуктов для печени. Они богаты витаминами и минералами, которые способны восполнять иммунитет для повышения сопротивляемости к инфекциям печени. Сок лимона разжижает кровь, которую фильтрует печень. Если работа печени нарушена, происходит загустение крови и образуются тромбы.Помимо того, следует употреблять в пищу: лосось, палтус, сельдь, скумбрию – на состоянии печени положительно воздействуют содержащиеся в них жирные кислоты омега-3.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие фрукты являются особенно полезными для сердца

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