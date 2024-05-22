Биолог Лялина: голодание в течение суток не навредит здоровью

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голодание

Биолог Ирина Лялина ответила, сколько часов можно провести, добровольно отказавшись от еды и не навредив своему организму.

Биолог Лялина констатировала, что голодание в течение суток не причинит вреда здоровью.

«Отказ от пищи на сутки вполне безопасен, он поможет организму очиститься и оздоровиться», - сказала специалист в комментарии NEWS.ru.

По словам биолога, 24 часа голодания способствуют активизации обменных процессов, что положительно сказывается на работе пищеварения, обеспечивает профилактику избыточного жироотложения и помогает стать стройнее. В то же время Лялина предупредила: сутки без еды – это максимальный срок полезного голодания.

Более мягким вариантом голодания специалист назвала отказ от пищи в течение 16 часов. Если человек, не имеющий противопоказаний, практикует его, он может рассчитывать на хороший обмен веществ и оздоровление организма, резюмировала эксперт.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ирина Лялина
Ирина Лялина
ЗОЖ
и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения
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Теги : голодание, польза голодания, Ирина Лялина
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