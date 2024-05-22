Биолог Лялина: голодание в течение суток не навредит здоровью
Биолог Ирина Лялина ответила, сколько часов можно провести, добровольно отказавшись от еды и не навредив своему организму.
Биолог Лялина констатировала, что голодание в течение суток не причинит вреда здоровью.
«Отказ от пищи на сутки вполне безопасен, он поможет организму очиститься и оздоровиться», - сказала специалист в комментарии NEWS.ru.
По словам биолога, 24 часа голодания способствуют активизации обменных процессов, что положительно сказывается на работе пищеварения, обеспечивает профилактику избыточного жироотложения и помогает стать стройнее. В то же время Лялина предупредила: сутки без еды – это максимальный срок полезного голодания.
Более мягким вариантом голодания специалист назвала отказ от пищи в течение 16 часов. Если человек, не имеющий противопоказаний, практикует его, он может рассчитывать на хороший обмен веществ и оздоровление организма, резюмировала эксперт.
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Ирина Лялина
ЗОЖ
и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения
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