Врач Шарапова: добавление сахара в клубнику мешает усвоению витамина С

121 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/fresh-strawberries-wooden-table_4283034.htm#fromView=search&page=1&position=11&uuid=e4a73c60-867b-4201-9165-bf71b11bc113
клубника

Врач Ольга Шарапова: клубнику можно есть не всем людям.

Врач Шарапова напомнила, что клубника является богатым источником витаминов, макро- и микроэлементов – употребление этой ягоды помогает снизить уровень «плохого» холестерина и нормализовать работу сердечно-сосудистой системы, а также оказывает на организм противовоспалительное действие.

«Клубника нормализует уровень сахара в крови и снижает риск развития онкологических заболеваний», - добавила медик в комментарии MIR24.TV.

Польза клубники во много объясняется её антиоксидантным действием, которое в свою очередь тесно связано с высоким содержанием витамина С. Малоизвестный факт состоит в том, что ягоды клубники содержат больше витамина С, чем цитрусовые (например, апельсины и лимоны). 200 граммов свежей клубники – это более 100 процентов рекомендуемой суточной нормы витамина С. Благодаря её поеданию иммунитет получает мощную поддержку, способность организма защищаться от инфекций усиливается многократно.

Ольга Шарапова предупредила, что добавление сахара в клубнику мешает усвоению витамина С.

«Клубнику не стоит хранить в холодильнике больше двух суток и не надо добавлять в нее сахар, так как он препятствует усвоению витамина C», - заявила она.

Также специалист посоветовала не есть ягоду натощак.

Кому нельзя употреблять клубнику. Прежде всего, аллергикам (клубника – сильный аллерген). Кроме того, ягода имеет высокую кислотность и не рекомендуется людям с заболеваниями ЖКТ.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильное употребление бананов ведет к повышению уровня сахара и проблемам с сердцем.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Ольга Шарапова
Ольга Шарапова
ЗОЖ
заслуженный врач России, главный врач клинической больницы им. В. В. Виноградова
Читать MedikForum.ru в
Нутрициолог Строков: вот что происходит в организме, когда вы едите клубнику каждый день
Специалист назвала основные преимущества клубники — главного лакомства в День святого Валентина
Диетолог: здоровому человеку клубнику нужно есть не более 300 граммов в день
Теги : клубника, советы врачей, Ольга Шарапова
Врач Зубова: сосудистые звездочки могут возникать при проблемах с печенью и щитовидкой
Врач Шарапова: добавление сахара в клубнику мешает усвоению витамина С
Кардиолог Поляева: холодная вода в жару может стать причиной проблем с сердцем