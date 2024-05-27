Врач Шарапова: добавление сахара в клубнику мешает усвоению витамина С

«Клубника нормализует уровень сахара в крови и снижает риск развития онкологических заболеваний», - добавила медик в комментарии MIR24.TV.

«Клубнику не стоит хранить в холодильнике больше двух суток и не надо добавлять в нее сахар, так как он препятствует усвоению витамина C», - заявила она.

Врач Шарапова напомнила, что клубника является богатым источником витаминов, макро- и микроэлементов – употребление этой ягоды помогает снизить уровень «плохого» холестерина и нормализовать работу сердечно-сосудистой системы, а также оказывает на организм противовоспалительное действие.Польза клубники во много объясняется её антиоксидантным действием, которое в свою очередь тесно связано с высоким содержанием витамина С. Малоизвестный факт состоит в том, что ягоды клубники содержат больше витамина С, чем цитрусовые (например, апельсины и лимоны). 200 граммов свежей клубники – это более 100 процентов рекомендуемой суточной нормы витамина С. Благодаря её поеданию иммунитет получает мощную поддержку, способность организма защищаться от инфекций усиливается многократно.Ольга Шарапова предупредила, что добавление сахара в клубнику мешает усвоению витамина С.Также специалист посоветовала не есть ягоду натощак.Прежде всего, аллергикам (клубника – сильный аллерген). Кроме того, ягода имеет высокую кислотность и не рекомендуется людям с заболеваниями ЖКТ.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильное употребление бананов ведет к повышению уровня сахара и проблемам с сердцем.

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