Врач Агапкин назвал мешающие похудению псевдополезные продукты

«Многие производители для вкуса добавляют в продукты крахмал и сахар, что повышает не только их калорийность, но и гликемическую нагрузку. Употребление таких продуктов стимулирует процессы жироотложения», - предупредил специалист.

«Например, фитнес-мюсли часто обжаривают в масле и добавляют сахар», - заметил медик.

Врач Агапкин предупредил россиян, что некоторые продукты, употребляемые часто или регулярно, мешают добиться похудения, специфическим образом влияя на уровни сахара и инсулина в крови, гормональное производство или работу печени.Такими мешающими похудению псевдополезными продуктами Сергей Агапкин назвал обезжиренные йогурты и другие обезжиренные молочные продукты, содержащие добавленный сахар, а также разнообразные мюсли и хлопья, которые часто преподносятся как полезные варианты завтрака или перекуса.Кроме того, мешающим похудеть продуктом являются десерты на фруктозе. Они нередко позиционируются как «не содержащие сахар» и производят впечатление более «легких», диетических. Но на самом деле это псевдополезные варианты сладкого, так как фруктоза гораздо активнее перерабатывается печенью человека в жир, подчеркнул эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильное употребление жира ведет к гибели клеток поджелудочной железы.

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