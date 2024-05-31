Врач Несвит назвала три ключевых правила для поддержания здорового пищеварения

«Теплая вода, выпитая утром, способна «разбудить» пищеварительную систему и подготовить ее к принятию пищи. Вода помогает улучшить желчеотток, вызывая сокращение желчного пузыря, а также растворяет и выводит из организма вредные и отработанные вещества: токсины, гормоны, продукты метаболизма», - рассказала Несвит « Газете.Ru ».

«Клетчатка участвует в детоксикации – она связывает и выводит токсины, которые попадают в организм из окружающей среды, а также тяжелые металлы — связывается с ними напрямую и продвигает их по кишечнику», - объяснила врач.

Врач Несвит констатировала, что значительное влияние на работу пищеварительного тракта оказывает питьевой режим.Специалист предупредила, что люди, не употребляющие достаточно воды, рискуют заполучить проблемы в работе пищеварительной системы, а также пострадать от общей интоксикации организма, ведущей к ослаблению иммунитета. Эксперт уточнила, что воду нужно пить в количестве 30 мл (жидкости) на 1 кг массы тела.Второе ключевое правило для поддержания здорового пищеварения – это употребление продуктов с клетчаткой. Екатерина Несвит уточнила, что клетчатка улучшает прохождение пищевых масс по кишечнику без возникновения запоров, а также способствует развитию полезной кишечной микрофлоры.Третьим важным правилом для сохранения здоровья ЖКТ специалист считает употребление пробиотиков – полезных бактерий, содержащихся в некоторых продуктах. Благодаря им улучшается микробный состав кишечника, повышается его защита от воспаления. Отличным источником пробиотиков являются ферментированные продукты – например, это квашеная капуста и другие квашеные овощи, кимчи, молочнокислые напитки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что здоровому человеку не следует отказываться от мяса , об этом рассказала диетолог Антонина Стародубова.

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