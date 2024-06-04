Врач Толмасова: абрикосы полезны для защиты от рака, болезней сердца и печени

«В абрикосах содержится много природных органических пигментов, таких как каротиноиды, флавоноиды и фенолы. Они поддерживают иммунитет и защищают от некоторых форм рака. Кроме того, благодаря антиоксидантам абрикосы полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени», - заявила Толмасова в комментарии « Газете.Ru ».

«Сушеные абрикосы являются источниками фитоэстрогенов, необходимых при менопаузе», - дополнила Анжела Толмасова.

Врач Толмасова объяснила, почему полезно есть абрикосы. Медик отметила, что состав этих фруктов отличается удивительно высокой насыщенностью разными полезными веществами, антиоксидантами, микроэлементами, витаминами. Обладая богатым набором ценных нутриентов, абрикосы являются очень полезными для защиты от рака, болезней сердца и печени, уточнила эксперт.Специалист добавила, что клетчатка абрикосов является эффективным натуральным средством для улучшения перистальтики кишечного тракта и предотвращения запоров.Еще один важный плюс этих плодов заключается в их способности улучшать электролитный обмен и водный баланс организма, что способствует нормализации кровяного давления.Также врач посоветовала есть их для улучшения состояния кожи и глаз – этому способствует насыщенность абрикосов витамином А.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалистами были названы самые вредные продукты из холодильника

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