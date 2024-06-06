ОСН: йогурт или белое мясо можно съесть на ночь без риска для фигуры

Перекусы на ночь при возникшем голоде позволительны, если человек в целом придерживается сбалансированного питания и не склонен переедать. По данным Общественной службы новостей, правильный перекус в такое время может положительно влиять на уровень сахара в крови, не допуская гипогликемии – это помогает хорошо спать и не испытывать вялости по утрам.Эксперты ОСН констатировали: при выборе продуктов, которые можно съесть на ночь без риска для фигуры, нужно придерживаться двух принципов. Первый: перекусывать в позднее время лучше всего пищей с высоким содержанием легко усваиваемого белка или содержащую здоровые, полезные жиры. Второй: порции еды должны быть небольшими – не больше 200 ккал на весь перекус. Нарушение этих принципов поспособствует перееданию, избытку калорий и нарушениям сна.Помимо насыщенных легким белком натурального йогурта и белого мяса, специалисты включили в список таких продуктов льняное семя, творог, кальмары, крекеры из цельнозерновой муки, бананы, клубнику.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что крабовые палочки вполне могут быть частью разнообразного рациона

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