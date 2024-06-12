Врач Дюваль: сладкий перец опасен при проблемах с печенью и почками

«Если человек имеет заболевания печени, почек, у него страдает выделительная система, то перец, как и все пасленовые — а это и картофель, и баклажаны, и томаты, — из рациона надо исключать. Алкалоиды достаточно сильно могут отравлять организм, и если печень и органы выделительной системы уже перегружены, это будет усугублять их состояние», - отметила Дюваль в комментарии радио Sputnik

Врач Дюваль предупредила, что такой продукт как сладкий перец может быть опасен при проблемах с печенью и почками. Медик пояснила, что овощ содержит алкалоиды, которые при названных патологиях способны действовать на организм как токсины, способствуя его отравлению.Также врач перечислила другие проблемы со здоровьем, при которых противопоказан сладкий перец: это нарушения сердечного ритма (аритмия, стенокардия), болезни суставов, гастрит, язвенные заболевания.Анжелика Дюваль посоветовала употреблять сладкий перец людям с железодефицитной анемией, поскольку в его составе содержится много кобальта и витамина С, улучшающих усвоение железа. Также продукт полезен людям, у которых имеется гормональный дисбаланс (конкретно дисбаланс гормонов щитовидной железы).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что увеличение случаев рака толстой кишки у молодых людей врачи связывают с некоторыми особенностями питания

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