Диетолог Кабанов объяснил, насколько вредными могут быть яйца для сердца

«Вопреки устоявшемуся мифу, яйца не вредят здоровью сердца», - отметил специалист в разговоре с « Лентой.ру ».

«Вредным является не холестерин сам по себе, а переизбыток холестерина низкой плотности», - подчеркнул Алексей Кабанов.

Диетолог Кабанов заявил, что яйца незаслуженно демонизируются. Нередко можно услышать о том, что их употребление способствует появлению сердечно-сосудистых заболеваний. Алексей Кабанов объяснил, насколько вредными могут быть яйца для сердца.Кабанов отметил, что мнение о вреде яиц сложилось в связи с тем, что этот продукт является источником холестерина, который в свое время был объявлен безоговорочно опасным. Но сегодня благодаря полученным научным данным известно, что холестерин является веществом, необходимым организму для полноценного функционирования его иммунной системы. По словам специалиста, холестерин является основополагающим инструментом клеточного строительства.Диетолог добавил, что для сохранения хорошего здоровья важно не столько употреблять в пищу некие правильные продукты, а в целом питаться сбалансированно: получать достаточно белка, сложных углеводов и натуральных жиров, а также витамины, минералы, микроэлементы. Включая яйца в рацион, их целесообразно есть вместе с зеленью, овощами, цельнозерновым хлебом – это и создаст столь полезную организму разнообразную палитру питательных веществ.Яйца, считает диетолог, лучше всего есть в вареном виде.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-эндокринолог Соёлма Доржиева посоветовала при выборе круп учитывать их гликемический индекс

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