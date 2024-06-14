Врач Овнанян: продолжительность пауз между приемами пищи должна составлять 3-5 часов

«Организму нужно время, чтобы переварить поступающую пищу и подготовиться к приему новой порции. Обычно это занимает 3,5-4 часа», - сообщила врач Овнанян порталу News.ru

Врач Овнанян констатировала, что продолжительность пауз между приемами пищи должна составлять 3-5 часов, держаться без еды дольше не следует. Медик отметила, что после еды (не перекуса, а полноценного приема пищи) организму нужно несколько часов на переваривание, и это время лучше не растягивать. Данная рекомендация относится к тем случаям, когда у человека нет хронических патологий и нет необходимости следовать специальным врачебным требованиям к рациону.Специалист подчеркнула, что паузы дольше пяти часов способны навредить работе желудочно-кишечного тракта.До этого нутрициолог Ольга Ильичева поделилась мнением о том, что здоровым людям следует обходиться без дополнительных перекусов между приемами пищи в течение дня. Она обратила внимание на то, что из-за частых перекусов может возникать проблема повышенного уровня сахара в крови и инсулинорезистентности.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что повышенное чувство голода, побуждающее человека постоянно перекусывать, может сформироваться из-за недостатка белка

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