Диетолог Гинзбург назвал соевое мясо подходящим продуктом для продления жизни

«Соевый белок практически идеально усваивается организмом, в этом плане соевое мясо полезнее стейка», - рассказал диетолог NEWS.ru

«Употребление соевых продуктов в количестве пять и больше порций в неделю способствует предупреждению возрастных болезней и увеличению продолжительности жизни», - констатировал медик.

Диетолог Михаил Гинзбург заявил, что мясом нельзя злоупотреблять – больше трех порций, съеденные за неделю, увеличивают вероятность ишемической болезни сердца (ИБС), атеросклероза сосудов и даже онкологических заболеваний. Хорошей альтернативой ему специалист считает соевое мясо. Он обратил внимание на то, что соевый белок по своему аминокислотному составу идеально подходит человеческому организму.Михаил Гинзбург назвал соевое мясо подходящим продуктом для продления жизни.Диетолог уточнил, что укреплению здоровья способствует разнообразие белков в повседневном рационе, и соевый белок вместе с животным и растительным – это основа здорового питания. Гинзбург добавил, что человек физиологически не может довольствоваться питанием, в котором присутствует только животный или только растительный белок – ему нужна их смесь. В период первой половины жизни преобладающим должен быть животный белок, но по мере зрелости нужно отдавать предпочтение растительному, пояснил эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиолог Диана Чехоева сообщила: налаженный сон может стать для человека бесплатным способом улучшить свое здоровье

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