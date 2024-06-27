Врач Королева: добиваться похудения «голодными» методами опасно для здоровья

«Все методы, связанные с «голодными» программами и нацеленные на быстрый результат, — это вредный для здоровья обман, так как в скором времени после такого похудения килограммы вернутся с перехлестом», - заявила доктор медицинских наук.

«Следует постепенно уменьшать потребление энергии в составе калорий пищи и наращивать затраты энергии с помощью физических нагрузок», - сформулировала эксперт правильной способ похудеть.

Врач Королева предупредила россиян, что добиваться похудения «голодными» методами опасно для здоровья. В комментарии Общественной службе новостей диетолог отметила , что последствием диет и рационов с очень резким ограничением калорий может стать еще большее увеличение веса.Маргарита Королева подчеркнула, что самым естественным способом похудения является трата калорий на физические нагрузки, превосходящая тот объем калорий, который человек получает с едой.Медик посоветовала не доверять утверждениям об эффективности каких-то особых методов, позволяющих получить при похудении которые немедленный или быстрый результат – такой подход просто противоречит научному принципу обмена веществ в организме. По словам Королевой, «голодные» способы сброса веса способствуют опасной потере мышечной массы или обезвоживанию, и впоследствии после них вес часто возвращается с дополнительными килограммами. Кроме того, значительные ограничения провоцируют проблемы с пищевым поведением, повышая риски анорексии и булимии.Также небезопасным является такой способ справиться с ожирением как хирургическое уменьшение желудка. В его случае увеличивает вероятность дисфункции желудочно-кишечного тракта.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые факторы образа жизни многих людей летом ухудшают состояние печени

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