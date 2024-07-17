«Белок и грецкие орехи»: врач Исанбаев назвал подходящие продукты для позднего ужина

«Добавьте белка для длительной сытости и восстановления. Используйте ягоды, фрукты, орехи как источник триптофана, мелатонина, серотонина и магния – они облегчают засыпание и делают сон глубже. Например, ананасы, апельсины, бананы, вишня, миндаль и грецкие орехи повышают уровень мелатонина. Киви содержит серотонин. В кешью, фисташках и семенах тыквы содержится триптофан и магний», - порекомендовал эксперт в комментарии для РИА Новости

Врач Исанбаев назвал подходящие продукт для позднего ужина – их без вреда для здоровья можно съесть за несколько часов до сна. Медик подчеркнул, что ужин не должен быть плотным, чтобы организм не получал избыточного количества питательных веществ и калорий и не возникал риск лишнего веса.Специалист отметил, что объем ужина должен составлять одну-две горсти. Что важно: употреблять пищу нужно неторопливо.Павел Исанбаев уточнил время для вечернего приема пищи – от двух до четырех часов до сна.Медик подчеркнул, что вечерний перекус не должен перегружаться жирами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты будут полезны людям с гастритом.

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