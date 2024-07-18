«Полезным для здоровья его делают живые кефирные грибки. На Кавказе о полезных свойствах кефира знали много столетий назад. Оттуда, собственно, к нам и пришёл ценный пробиотический продукт питания, источник полезных для пищеварения микроорганизмов», - сообщила Балашова в комментарии Pravda.Ru.

Жаркая погода лишает многих людей аппетита, но отказ от еды (тем более вместе с активным употреблением воды) способствует тому, что организм лишается нужных ему питательных веществ. В результате возникает слабость, падает работоспособность, усиливается раздражение.Эндокринолог Балашова посоветовала пить в жаркую погоду кефир – этот продукт совмещает эффекты напитков и еды, может утолять жажду и в то же время насыщает, содержа в себе белок, жир, микроэлементы. В частности, кефир дает организму кальций, железо, магний и йод, важные для построения и укрепления зубов и костей. Его белок используется мышцами. Кроме того, в кефире присутствуют очень важные для иммунитета витамины А и D, а также фолиевая кислота, рибофлавин, фосфор.Медик напомнила, что свежий, трехдневный кефир обладает послабляющим эффектом, а более «старый» – скрепляющим. Специалист добавила, что у кефира нет особых противопоказаний, он не рекомендуется лишь людям с непереносимостью повышенной кислотности.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что растворимый кофе подходит людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.