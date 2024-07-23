«Курица с грибами, мясо с картошкой»: эксперт назвала тяжелые для ЖКТ сочетания продуктов

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боль в животе

Нутрициолог Анна Педорич: некоторые сочетания продуктов способствуют замедлению пищеварения и дискомфорту в животе.

Нутрициолог Педорич рассказала, каких сочетаний продуктов лучше не допускать в своем повседневном рационе. Одним из самых «тяжелых» для ЖКТ сочетаний эксперт назвала мясо с картошкой.

«Нужно с осторожностью употреблять в пищу мясо с картофелем или хлебом. Белки в сочетании с простыми углеводами могут вызывать вздутие живота и повышенное газообразование», - объяснила специалист в беседе с «Лентой.ру».

Еще один образец неудачного пищевого сочетания – это молочные изделия и фрукты. Помимо того, нутрициолог посоветовала не сочетать фрукты с крахмалистыми продуктами, например, крупами.

«Кислые фрукты в сочетании с продуктами с повышенным содержанием крахмала могут вызывать замедленное пищеварение и дискомфорт, поэтому, например, не нужно есть кашу с апельсином», - поделилась Анна Педорич.

Другие тяжелые для ЖКТ сочетания продуктов:
  • Яйца с беконом;
  • Курица с грибами;
  • Алкоголь с любым десертом.
Как понять, что были съедены продукты в неподходящем сочетании. После их употребления возникает вздутие тяжесть в животе, изжога, метеоризм. Также человека может стошнить.

Как нормализовать пищеварение. Специалист порекомендовала при появлении симптомов дискомфорта после еды пить воду, принимать ферментные препараты. Вдобавок будут полезны пребиотики и пробиотики.

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Анна Педорич
Анна Педорич
ЗОЖ
нутрициолог
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