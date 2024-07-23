«Курица с грибами, мясо с картошкой»: эксперт назвала тяжелые для ЖКТ сочетания продуктов

«Нужно с осторожностью употреблять в пищу мясо с картофелем или хлебом. Белки в сочетании с простыми углеводами могут вызывать вздутие живота и повышенное газообразование», - объяснила специалист в беседе с « Лентой.ру ».

«Кислые фрукты в сочетании с продуктами с повышенным содержанием крахмала могут вызывать замедленное пищеварение и дискомфорт, поэтому, например, не нужно есть кашу с апельсином», - поделилась Анна Педорич.

Яйца с беконом;

Курица с грибами;

Алкоголь с любым десертом.

Нутрициолог Педорич рассказала, каких сочетаний продуктов лучше не допускать в своем повседневном рационе. Одним из самых «тяжелых» для ЖКТ сочетаний эксперт назвала мясо с картошкой.Еще один образец неудачного пищевого сочетания – это молочные изделия и фрукты. Помимо того, нутрициолог посоветовала не сочетать фрукты с крахмалистыми продуктами, например, крупами.Другие тяжелые для ЖКТ сочетания продуктов:После их употребления возникает вздутие тяжесть в животе, изжога, метеоризм. Также человека может стошнить.Специалист порекомендовала при появлении симптомов дискомфорта после еды пить воду, принимать ферментные препараты. Вдобавок будут полезны пребиотики и пробиотики.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие жиры должны присутствовать в рационе для оздоровления сердечно-сосудистой системы.

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