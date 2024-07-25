Врач Королева: c помощью арбузной диеты можно быстро сбросить до трех килограммов

«Мы берем 1,5 килограмма арбуза для человека с избытком веса до 10 килограммов (мужчинам можно взять 1,7 килограмма арбуза). Нужно разделить всю мякоть на шесть приемов, распределить равномерно от первого часа после пробуждения и примерно до 7 часов вечера и в течение всего дня. Рассасывая кусочки арбуза, можно вполне удовлетворять аппетит», - объяснила Маргарита Королева Общественной Службе Новостей.

Врач Королева сообщила, что c помощью арбузной диеты можно быстро сбросить до трех килограммов. Такая диета рассчитана на три дня.Врач обратила внимание на то, что арбуз обладает довольно низкой калорийностью: от 28 до 35 килокалорий на 100 граммов мякоти. При этом в нем содержится стимулирующая пищеварение клетчатка и масса витаминов, поддерживающих хорошее здоровье (например, присутствуют витамины группы В, витамин А и бета-каротин, витамин С). Кроме того, в арбузах присутствует растительный белок.Королева добавила: арбуз обладает желчегонным и мочегонным свойством, что тоже помогает сбрасывать вес.Что важно: употреблять арбузы следует, твердо зная, что нет противопоказаний к их приему. Также нельзя злоупотреблять арбузной диетой – все же здоровое питание подразумевает употребление как можно более разнообразной полезной пищи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что активно употребляемая летом зелень может поспособствовать возникновению почечных камней.

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