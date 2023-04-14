Диетолог Королева: откладывание завтрака ведет к набору лишних килограммов

«Если человек ничего не съел утром, то его организм начнет экономить энергию, скорость метаболизма весь день будет низкой и появится тенденция к набору массы тела», - заметила диетолог Королева в интервью радио Sputnik.

По словам известного российского диетолога Маргариты Королевой, из-за неподходящего времени для первого приема пищи люди рискуют набрать лишний вес. В частности, эксперт предупредила, что для фигуры и здоровья вредно откладывать завтрак – это способствует снижению скорости обменных процессов, снижает метаболизм.Для поддержания активного метаболизма завтракать нужно в течение первого часа после пробуждения, убеждена врач. Специалист напомнила, что при активном обмене веществ организм эффективнее распределяет энергию, которую получает из пищи. Таким образом он не стремится к отложению жира, не обрастает лишними килограммами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему одним из лучших продуктов для похудения считаются шампиньоны

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