Свекла и зеленый чай названы среди наиболее полезных для печени продуктов

«Учеными доказано: чай участвует в обмене различных видов жиров. Именно зеленый чай снижает уровень общего холестерина и «плохого» холестерина (ЛПНП), что способствует профилактике жирового перерождения печени (гепатоза) и атеросклероза», - уточнили специалисты.

В частности, специалисты обращают внимание на положительные эффекты тыквы. Этот овощ, по их словам, содержит вещества с гепатопротекторным действием, которые помогают регенерировать клеткам печени и поддерживают активный обмен холестерина, не позволяющий ему накапливаться. Кроме того, в тыкве много клетчатки, оказывающей желчегонное и противовоспалительное действие.Также среди наиболее полезных для печени продуктов эксперты выделяют свеклу. Корнеплод является очень богатым источником витаминов А, группы В и фосфора, обеспечивающих печень строительным материалом для клеток. Вдобавок благодаря клетчатке свекла противостоит застою желчи.Помимо того, состояние печени улучшает употребление красных ягод, включая вишню, малину, клюкву. В таких ягода содержатся вещества, которые помогают печени справляться с повреждениями за счет способности регенерировать новые клетки.Зеленый чай, в свою очередь, эффективно защищает от ожирения печени.Еще один полезный для печени продукт – это куркума. По словам экспертов, имеющиеся в ней полезные эфирные масла и куркумин оказывают противовоспалительное действие, снижая токсичную нагрузку и противостоя окислительному стрессу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что взрослым людям полезно употреблять ежедневно по 50 граммов темного шоколада, об этом рассказал ученый биотехнолог Дмитрий Куликов.

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