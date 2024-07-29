Свекла и зеленый чай названы среди наиболее полезных для печени продуктов

0 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/close-up-patient-with-stomachache_7571992.htm#query=liver%20disease&position=31&from_view=search&track=ais
здоровье печени

Эксперты портала Роспотребнадзора «Здоровое питание» назвали 5 супер-полезных для печени продуктов.

В частности, специалисты обращают внимание на положительные эффекты тыквы. Этот овощ, по их словам, содержит вещества с гепатопротекторным действием, которые помогают регенерировать клеткам печени и поддерживают активный обмен холестерина, не позволяющий ему накапливаться. Кроме того, в тыкве много клетчатки, оказывающей желчегонное и противовоспалительное действие.

Также среди наиболее полезных для печени продуктов эксперты выделяют свеклу. Корнеплод является очень богатым источником витаминов А, группы В и фосфора, обеспечивающих печень строительным материалом для клеток. Вдобавок благодаря клетчатке свекла противостоит застою желчи.

Помимо того, состояние печени улучшает употребление красных ягод, включая вишню, малину, клюкву. В таких ягода содержатся вещества, которые помогают печени справляться с повреждениями за счет способности регенерировать новые клетки.

Зеленый чай, в свою очередь, эффективно защищает от ожирения печени.
 
«Учеными доказано: чай участвует в обмене различных видов жиров. Именно зеленый чай снижает уровень общего холестерина и «плохого» холестерина (ЛПНП), что способствует профилактике жирового перерождения печени (гепатоза) и атеросклероза», - уточнили специалисты.

Еще один полезный для печени продукт – это куркума. По словам экспертов, имеющиеся в ней полезные эфирные масла и куркумин оказывают противовоспалительное действие, снижая токсичную нагрузку и противостоя окислительному стрессу.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что взрослым людям полезно употреблять ежедневно по 50 граммов темного шоколада, об этом рассказал ученый биотехнолог Дмитрий Куликов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Медики назвали продукты, которые оздоровляют печень
Продукты, которые поддерживают работу печени и препятствуют ее болезням
Названы продукты, избавляющие печень от токсинов
Теги : здоровье печени, полезные продукты, здоровое питание