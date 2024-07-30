Врач Михалева: употребление смородины улучшает защиту кишечника от появления опухолей

«Нерастворимые волокна стимулируют перистальтику, пищеварение, защищают кишечник от развития онкологических заболеваний, являются пищей для микробиоты кишечника», - уточнила медик, беседуя с РИАМО

«Всего 40 граммов этой ягоды покрывают суточную потребность в витамине С», - констатировала Оксана Михалева.

Врач Михалева рассказала, что употребление смородины улучшает защиту кишечника от появления опухолей. Положительное влияние ягоды на состояние кишечного тракта во многом обусловлено значительным содержанием в ней растворимых и нерастворимых пищевых волокон.Что касается растворимых пищевых волокон, присутствующих в смородине, с их помощью из организма активнее выводятся тяжелые металлы, излишки холестерина и глюкозы. Кроме того, они служат пищей для кишечных бактерий, которые при этом образуют полезные как непосредственно для кишечника, так и для всего организма вещества.Еще одна особенность, делающая смородину противораковым продуктом, – это очень высокая концентрация витамина С, который является одним из самых мощных антиоксидантов.Вдобавок смородина является источником редких микроэлементов – кобальта, кремния, молибдена, марганца, меди. По словам врача, эти минеральные вещества входят в состав антиоксидантных систем, обеспечивающих организму защиту от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, диабета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к домашним соленьям «помогает» возникнуть раку желудка

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