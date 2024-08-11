«Перец и жирная рыба»: названы продукты для профилактики густой крови и больных сосудов

«Рацион с омега-3 жирными кислотами улучшает кровообращение, предотвращает образование тромбов, помогая снижать кровяное давление и поддерживая здоровый сердечный ритм», - рассказала эксперты.

Научные специалисты констатируют: развитие сердечно-сосудистых заболеваний во многих случаях является последствием образа жизни и часто ассоциируется с нездоровым питанием. Прежде всего, их «виновником» называют еду с высоким содержанием насыщенного жира и трансжиров, соли и сахара, активно употребляемую при недостаточных физических нагрузках.В свою очередь, людям, которые следят за своим самочувствием и весом, рекомендуется включать в рацион продукты, укрепляющие здоровье сердечно-сосудистой системы. В частности, экспертами были названы продукты для профилактики густой крови и больных сосудов, об этом рассказала «Российская газета», которая ссылается на данные греческого издания Pronews.gr.Греческие медики констатировали, что употребление этого продукта – один из лучших способов профилактики густой кров, ведущей к тромбозу. Жирная рыба особенно богата противовоспалительными омега-3.Если нет противопоказаний, их тоже нужно вводить в повседневное питание – благодаря действию специй снижается воспалительный процесс, улучшается защита сосудистой ткани от развития атеросклероза. В частности, данным свойством обладает перец чили.Содержит мощный антиоксидант антоциан, защищающий сосуды от повреждений, наносимых свободными радикалами.В них сочетаются витамин C, клетчатка и калий, которые предотвращают скопление жидкости, и отечность, способствуют нормализации артериального давления и содержания холестерина в кровеносных сосудах.Его прием профилактирует сосудистое воспаление, поддерживает нормальный уровень холестерина, препятствует появлению атеросклеротических бляшек.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-кардиологом Анной Фоменко были названы распространенные мифы о болезнях сердца

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