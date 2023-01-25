Терапевт Галкина: сидеть на диете зимой вредно для иммунитета

«Любое голодание или строгие диеты зимой лучше исключить, чтобы не создавать для иммунитета дополнительный стресс. Зимой диета должна быть плотной», - подчеркнула медик.

«Обратите внимание на корнеплоды и зеленые листовые овощи – брюссельскую капусту, шпинат, морковь – они содержат большое количество провитамин А», - дополнила эксперт.

Врач рассказала в интервью, что чувство потери энергии, апатии и вялости, сонливости зимой может быть тесно связано с несбалансированным питанием и нехваткой микроэлементов. Галкина отметила, что практиковать в это время года голодание, жесткие ограничения в рационе или диеты вредно для иммунитета.Беседуя с «Газете.Ru», терапевт Галкина уточнила , что в зимнем рационе должно быть много белковых продуктов животного и растительного происхождения, цельных круп, ягод и овощей.Помимо этого Галкина посоветовала свести к минимуму количество употребляемых в пищу быстрых углеводов, колбасных изделий и фастфуда – это эффективно помогает не набирать зимой лишний вес.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что потребление брокколи эффективно улучшает защиту от развития рака.

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