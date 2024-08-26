«Овсянка и бананы»: кардиолог Серова рассказала о продуктах для профилактики болезней сердца
Врач-кардиолог Мария Серова: для поддержания сердечного здоровья наиболее полезными являются источники клетчатки, антиоксидантов, полезных жиров.
Кардиолог Серова констатировала, что повседневный рацион питания имеет очень большое значение, когда речь заходит об оздоровлении сердца и сосудов.
«Важно придерживаться сбалансированной диеты, богатой фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и полезными жирами. Сосудам сердца также необходимы источники клетчатки и антиоксиданты, которые укрепляют стенки сосудов и регулируют уровень сахара в крови», - объяснила медик в комментарии aif.ru.
Серова подробнее рассказала о продуктах для профилактики болезней сердца, представив список наиболее полезных в этом плане
Гранат. Благодаря витаминам и железу плоды граната помогают повысить уровень гемоглобина, улучшают показатели эластичности сосудов, а также общего кровообращения.
Бананы. Они богаты калием – микроэлементом, который, способствует укреплению сердечной мышцы.
Помидоры. Входящие в их состав витамины (например, PP и С) нормализуют сердечный ритм, положительно влияют на состояние сосудистых стенок.
Тыква. Содержащийся в ней вид клетчатки (пектин) предотвращает возникновение атеросклероза.
Грецкие орехи. Они насыщены жирными кислотами омега-3, растительными стероидами и клетчаткой – этот комплект помогает снижать уровень холестерина в крови.
Овсянка. Клетчатка овса содействует снижению уровня «плохого» холестерина и нормализации уровня сахара в крови.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в деле профилактики сердечно-сосудистых заболеваний очень полезен отварной холодный картофель.
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Мария Серова
ЗОЖ
врач-кардиолог, аритмолог
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