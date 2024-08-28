Полезны после 50 лет: диетолог Гинзбург назвал «антивозрастные» витамины

«Витамины D3, К2, В9, В12 являются антивозрастными, защищают головной мозг от депрессии, а скелет и кости — от остеопороза. Кроме того, они препятствуют развитию онкологических заболеваний».

«Аскорбиновая кислота в любом возрасте поддерживает иммунитет и стимулирует синтез коллагена, что является профилактикой старения кожи и сосудов. По этой причине есть смысл ее принимать не только людям после 50 лет, но и 40-летним», - поделился Гинзбург.

Диетолог Гинзбург в беседе с «Вечерней Москвой» ответил на вопрос о том, какие витамины помогают замедлить наступление старости и предотвратить развитие возрастных болезней, риск которых начинает ощутимо повышаться после 50 лет. Говоря о действительно полезных, эксперт констатировал Гинзбург добавил, что этот список витаминов универсален, то есть, актуален после 50 лет и для мужчин, и для женщин. По словам эксперта, их положительный эффект для мужского и женского организма является доказанным.Кроме того, отметил врач, он сам считает полезным принимать никотиновую кислоту В3 в качестве средства профилактики атеросклероза и неблагоприятных возрастных изменений с мозгом. Вдобавок не будет лишним прием «аскорбинки».При этом, подчеркнул он, важно следить за тем, чтобы рацион питания был сбалансированным, содержал разнообразные природные витамины и минералы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в рационе питания людей должны присутствовать ферментированные продукты

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