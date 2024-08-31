Нутрициолог Попкова: здоровому человеку следует съедать по одному яйцу через день

«Однако желтки содержат оптимальную суточную норму холестерина – около 250-300 мг на 100 г продукта. Это именно столько, сколько рекомендовано потреблять с пищей в день», - сказала Попкова в беседе с « Газетой.Ru ».

«Здоровому человеку рекомендуется съедать по яйцу через день, этого будет достаточно. Если есть определенные изменения уровнем холестерина в крови, лучше употреблять в пищу только белок и/или делать омлет из «белой» части яйца», - посоветовала она.

Нутрициолог Попкова поделилась профессиональными советами о том, как нужно есть яйца. Она отметила, что их употребление часто связывают с проблемой высокого холестерина, «помогающего» возникать сердечным заболеваниям.По словам эксперта, человеческий организм обладает способностью приспосабливаться к изменению уровня холестерина в крови из-за еды. Когда с пищей поступает больше холестерина, он снижает выработку собственного холестерина – таким образом, соблюдается баланс.Но людям, которые уже имеют проблемы с повышенным холестерином, следует тщательнее следить за тем, сколько яиц они едят, подчеркнула нутрициолог. По словам Попковой, им лучше отказаться от желтков.Специалист добавила, что хотя яйца содержат много полезных и важных веществ, всегда нужно стремиться к разнообразию рациона – в нем должны присутствовать самые разные продукты. Следует чаще есть яркие овощи и фрукты, зерновые, рыбу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие доступные продукты являются особенно полезными для снижения риска рака.

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