Новый препарат может заменить статины для снижения холестерина - врач Варфоломеев
Миллионы людей принимают статины, чтобы снизить риск потенциально смертельных осложнений высокого уровня холестерина, но они могут сопровождаться нежелательными побочными эффектами.
Высокий уровень холестерина означает, что у вас слишком много этого вещества. Это может быть опасно, так как со временем это может привести к отложениям в кровеносных сосудах.
Если это не лечить, это может привести к ряду опасных неотложных состояний, таких как сердечные приступы и инсульты. Одним из наиболее распространенных методов лечения высокого уровня холестерина являются статины, группа лекарств, которые снижают уровень так называемого «плохого» холестерина в крови.
Хотя эти препараты обычно эффективны, они могут сопровождаться неприятными побочными эффектами, такими как боль в мышцах и суставах и проблемы с желудком.
Теперь ученые считают, что они открыли новую таблетку, столь же эффективную для снижения уровня холестерина, как и статины. Лекарство под названием бепедоевая кислота может стать альтернативой для пациентов, которые не переносят популярные лекарства.
"Результаты показывают, что бемпедоевая кислота может быть ценной терапией для пациентов, которые не переносят адекватные дозы статинов или которым необходимо дополнительно снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.
В рамках исследования команда проанализировала данные исследования CLEAR Outcomes, в котором приняли участие 13 970 пациентов с непереносимостью статинов.
"Основные результаты показали, что бемпедоевая кислота снижает уровень холестерина липопротеинов низкой плотности в среднем на 21 процент".
Это также уменьшило сердечно-сосудистые события, включая сердечный приступ, инсульт и процедуры, чтобы открыть заблокированные кровеносные сосуды к сердцу, на 13 процентов.
"Препарат работает, блокируя ключевой фермент в организме, называемый АТФ-цитратом, который используется для производства холестерина".
Ранее МедикФорум писал о пользе пива для сердца.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий