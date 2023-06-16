Новый препарат может заменить статины для снижения холестерина - врач Варфоломеев

"Результаты показывают, что бемпедоевая кислота может быть ценной терапией для пациентов, которые не переносят адекватные дозы статинов или которым необходимо дополнительно снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"Основные результаты показали, что бемпедоевая кислота снижает уровень холестерина липопротеинов низкой плотности в среднем на 21 процент".

"Препарат работает, блокируя ключевой фермент в организме, называемый АТФ-цитратом, который используется для производства холестерина".

Высокий уровень холестерина означает, что у вас слишком много этого вещества. Это может быть опасно, так как со временем это может привести к отложениям в кровеносных сосудах.Если это не лечить, это может привести к ряду опасных неотложных состояний, таких как сердечные приступы и инсульты. Одним из наиболее распространенных методов лечения высокого уровня холестерина являются статины, группа лекарств, которые снижают уровень так называемого «плохого» холестерина в крови.Хотя эти препараты обычно эффективны, они могут сопровождаться неприятными побочными эффектами, такими как боль в мышцах и суставах и проблемы с желудком.Теперь ученые считают, что они открыли новую таблетку, столь же эффективную для снижения уровня холестерина, как и статины. Лекарство под названием бепедоевая кислота может стать альтернативой для пациентов, которые не переносят популярные лекарства.В рамках исследования команда проанализировала данные исследования CLEAR Outcomes, в котором приняли участие 13 970 пациентов с непереносимостью статинов.Это также уменьшило сердечно-сосудистые события, включая сердечный приступ, инсульт и процедуры, чтобы открыть заблокированные кровеносные сосуды к сердцу, на 13 процентов.Ранее МедикФорум писал о пользе пива для сердца.

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