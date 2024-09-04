«Продукты с растительным белком»: врач Березников ответил, что помогает предотвратить диабет

«В первую очередь необходимо исключить или сильно ограничить потребление сахара, меда и продуктов с добавленным сахаром – кондитерских изделий, конфет и прочего».

«Фрукты и продукты с высоким гликемическим индексом приводят к ожирению и сахарному диабету второго типа из-за нарушения правильной секреции инсулина», - уточнил Алексей Березников.

Врач Березников ответил РИА Новости , что помогает предотвратить диабет в питании людей. Прежде всего, отметил он, в ежедневном меню не должно быть много сахара.Диетолог обратил внимание на то, что профилактика диабета также требует строгого контроля натуральных продуктов, насыщенных природными сахарами. По словам Березникова, не следует есть натощак или в большом количестве ягод и фруктов с гликемическим индексом выше 35 (в число таковых входят киви, крыжовник, голубика, черника, виноград, хурма , бананы, дыня и арбуз, ананасы, цитрусовые). Эксперт подчеркнул, что продукты с высоким гликемическим индексом вызывают быстрый рост уровня глюкозы в крови, а также усиленную выработку инсулина. При их постоянном употреблении может развиваться инсулинорезистетность, последствия которой могут быть весьма опасными для здоровья.Он добавил, что предотвратить диабет помогает включение в рацион продуктов с растительным белком. Такие продукты долго усваиваются, что защищает от резких колебаний уровня глюкозы. Вдобавок они содержат много полезных питательных веществ в виде витаминов и минералов, укрепляющих здоровье и улучшающих самочувствие. К таким продуктам, в частности, относятся бобовые, злаковые культуры, орехи и семена, соевые бобы, грибы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно понять, что у человека уже имеется предиабет

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