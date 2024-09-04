«Продукты с растительным белком»: врач Березников ответил, что помогает предотвратить диабет
Диетолог Алексей Березников рассказал, как скорректировать повседневный рацион, чтобы не допустить появления диабета.
Врач Березников ответил РИА Новости, что помогает предотвратить диабет в питании людей. Прежде всего, отметил он, в ежедневном меню не должно быть много сахара.
«В первую очередь необходимо исключить или сильно ограничить потребление сахара, меда и продуктов с добавленным сахаром – кондитерских изделий, конфет и прочего».
Диетолог обратил внимание на то, что профилактика диабета также требует строгого контроля натуральных продуктов, насыщенных природными сахарами. По словам Березникова, не следует есть натощак или в большом количестве ягод и фруктов с гликемическим индексом выше 35 (в число таковых входят киви, крыжовник, голубика, черника, виноград, хурма, бананы, дыня и арбуз, ананасы, цитрусовые). Эксперт подчеркнул, что продукты с высоким гликемическим индексом вызывают быстрый рост уровня глюкозы в крови, а также усиленную выработку инсулина. При их постоянном употреблении может развиваться инсулинорезистетность, последствия которой могут быть весьма опасными для здоровья.
«Фрукты и продукты с высоким гликемическим индексом приводят к ожирению и сахарному диабету второго типа из-за нарушения правильной секреции инсулина», - уточнил Алексей Березников.
Он добавил, что предотвратить диабет помогает включение в рацион продуктов с растительным белком. Такие продукты долго усваиваются, что защищает от резких колебаний уровня глюкозы. Вдобавок они содержат много полезных питательных веществ в виде витаминов и минералов, укрепляющих здоровье и улучшающих самочувствие. К таким продуктам, в частности, относятся бобовые, злаковые культуры, орехи и семена, соевые бобы, грибы.
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Алексей Березников
ЗОЖ
заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ, профессор
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