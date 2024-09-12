Полезен лишь при правильном количестве: врач Умнов уточнил, когда мед не вызывает диабет

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мед

Врач Александр Умнов: даже натуральный мед может «помочь» появиться диабету, если употребляется в неправильном количестве.

Врач Умнов отметил в комментарии NEWS.ru, что мед полезен лишь при правильном количестве.

«Не стоит переедать даже высококачественным натуральным медом, так как это может привести к диабету», - предостерег эксперт.

Умнов обратил внимание на то, что мед не следует добавлять в горячий чай. В условиях высокой температуры продукт разрушается и в сухом остатке организм получает лишь «голый» сахар, ведущий к повышению уровня глюкозы.

Медик уточнил, когда мед не вызывает диабет – для этого продукт следует употреблять ежедневно в объеме, не превышающем одной столовой ложки. По словам Умнова, такое количество меда дает положительный эффект стимуляции иммунитета благодаря присущим в нем антиоксидантам и флавоноидам.

Кроме того, добавил врач, употребление меда медицина связывает со снижением риска инфарктов и инсультов. Вдобавок продукт обладает антидепрессивным действием, способствует заживлению язвенных поражений желудка и 12-перстной кишки.

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Александр Умнов
Александр Умнов
ЗОЖ
преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург
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Теги : польза меда, риск диабета, Александр Умнов