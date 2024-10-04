Врач Мясников: прием масла не помогает вывести «плохую» желчь или оздоровить печень

«Прием растительного масла не защищает печень. Или что вы пытаетесь сделать? Желчь вывести? Кроме поноса это ничего не вызовет», - поделился медик.

«До сих пор не вышли какие-то клинические испытания, которые говорят, что это работает», - уточнил он.

В своей программе о здоровье доктор Мясников затронул тему употребления растительных масел. Многие люди начинают принимать те или иные масла, услышав об их полезности. В частности, это делают в надежде оздоровить желчный пузырь, освободив его от «плохой» или застоявшейся желчи, или спасти печень. Но Александр Мясников предупредил, что подобный «метод оздоровления» не работает.Мясников также добавил, что нужно с большой осторожностью принимать гепатопротекторные препараты – их безусловная польза не доказана.Врач обратил внимание на то, что при имеющейся печеночной недостаточности использование таких препаратов может вызвать токсическое поражение органа. Из широкого списка препаратов буквально два-три лекарства могут претендовать на то, чтобы считаться гепатопротекторами, но даже их применение не гарантирует ожидаемого эффекта.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие риски таит в себе употребление молока

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