Врач Александр Мясников назвал разрушающие печень лекарства

– «Острая шоковая печень» является последствием приема таких лекарств», - добавил врач.

«Опасное влияние на печень оказывает прием таких антибиотиков, как амоксициллин или эритромицин», - проинформировал доктор.

Врач Александр Мясников затронул тему лекарств, негативно действующих на печень. Известный медик заявил, что этот орган может пострадать при приеме препаратов, быстро снижающих артериальное давление. Мясников объяснил, что при таком быстром гипотензивном действии может резко упасть давление в коронарных сосудах, питающих сердце, – это, в свою очередь, повышает риск инфаркта. Помимо того, страдают почки, печень.Также специалист предупредил, что разрушающим печень лекарством могут быть антибиотики.Мясников уточнил, что названные препараты ведут к застою желчи, который способствует появлению проблем с печенью.Дополнительно врач посоветовал с осторожностью относиться к китайским травяным БАДам – их прием вполне способен стать причиной поражения печени. Комментируя состав таких добавок, Александр Мясников отметил, что никто не может поручиться за содержимое их упаковок. Приобретение этих средств медик назвал покупкой кота в мешке.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что больная печень может быть одной из причин частых синяков.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.