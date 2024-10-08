Сладкое и спиртное: врач Мухина назвала продукты, которые сгущают и разжижают кровь

«Спиртосодержащие напитки «обезжиривают» клетки крови, в результате чего они могут слипаться и риск образования тромба возрастает», - рассказала Мухина «Москве 24».

«Помимо прочего, негативно влияет и кофе, поскольку его питье выводит жидкость», - добавила эксперт.

Женщинам рекомендуется употреблять воду из расчета 30 миллилитров на килограмм веса, мужчинам – 35 миллилитров на килограмм.

Врач Мухина назвала в интервью продукты, которые сгущают и разжижают кровь. В частности, провокатором тромбоза, ассоциированного с повышенной густотой крови, являются спиртные напитки, констатировала медик.Также в числе продуктов, которые сгущают кровь, врач назвала все сладкое. По словам Марият Мухиной, употребление пирожных, конфет, тортов делает кровь подобной сиропу – в таком состоянии она с большей вероятностью подвергается сгущению и тромбообразованию.Еще один загуститель крови – соль, в том числе та, что в большом количестве содержится в консервированных продуктах и колбасных изделиях.Мухина обратила внимание на то, что риск образования тромбов из-за густой крови повышает в том числе активное употребление полезных продуктов, содержащих витамин K, – например, шпината. Людям, которые употребляют их (как и любителям кофе) важно пить достаточно чистой воды.Говоря о продуктах, которые помогают разжижат кровь, Мухина уточнила: к таковым относятся оливковое и льняное масло, чеснок, лимон, свекла, малина и лесные ягоды. Подчеркивая важность присутствия воды в ежедневном рационе, врач констатировала:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают активизировать работу «ленивого» кишечника.

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