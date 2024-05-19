Эндокринолог Чуракина призвала есть орехи и пить чай для хорошей работы мозга, нутрициолог Строков назвал продукты, которые вредят мозгу
По словам врача, поддержание здоровья мозга требует включения в рацион определенных продуктов, которые способствуют его эффективной работе. Рыба жирных сортов, такие как лосось, сельдь, сардины, являются отличным источником Омега-3 жирных кислот, которые поддерживают нейропластичность и способность мозга адаптироваться к новой информации.
Помимо рыбы, орехи, особенно грецкие и миндаль, играют важную роль в поддержании здоровья мозга. Грецкие орехи богаты магнием, Омега-3 и витамином Е, который защищает клетки мозга и способствует когнитивным функциям, таким как запоминание информации.
Миндаль также является ценным источником витамина Е и магния, а также растительного белка, необходимого для клеточного строительства.
Темный шоколад, содержащий не менее 55% какао, богат флавоноидами, которые помогают нормализовать обмен веществ и оказывают антиоксидантное действие, способствуя эффективной работе мозга. В рационе также должны быть яйца, богатые витаминами группы В и холином, который необходим для синтеза нейромедиатора ацетилхолина, играющего важную роль в памяти и мышечном сокращении.
Зеленый чай также положительно влияет на работу мозга благодаря аминокислоте L-теанину, который способствует улучшению рабочей памяти и внимательности у людей разного возраста.
Важно понимать, что не только правильное питание, но и разнообразный рацион, физическая активность и здоровый сон играют ключевую роль в поддержании здоровья мозга, подводит итог врач.
"Несколько продуктов могут негативно влиять на здоровье мозга и когнитивные функции. Например, пища с высоким содержанием насыщенных жиров. Слишком много насыщенных жиров, особенно из животных источников, может привести к накоплению холестерина в сосудах мозга, что увеличивает риск развития атеросклероза и нарушений кровообращения в мозге", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Регулярное употребление больших количеств простых углеводов, таких как сладости, сладкие напитки и быстрые углеводы, может вызвать дисбаланс уровня глюкозы в крови и привести к снижению когнитивных способностей.
Трансжиры, обычно содержащиеся в жареных и жирных продуктах, могут способствовать воспалению и окислительному стрессу в мозгу, что увеличивает риск развития когнитивных расстройств.
Употребление алкоголя в больших количествах или часто может привести к дегенерации мозговых клеток, нарушению нейротрансмиттеров и памяти, а также к повышенному риску развития психических расстройств.
Мононатриев глутамат (E621) и искусственные добавки
"Некоторые искусственные добавки и консерванты, такие как мононатриев глутамат (E621), могут вызывать головные боли, нарушения сна и когнитивные расстройства у некоторых людей", - говорит Строков.
Ранее МедикФорум писал о природных средствах для лечения ЖКТ.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий