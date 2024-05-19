Эндокринолог Чуракина призвала есть орехи и пить чай для хорошей работы мозга, нутрициолог Строков назвал продукты, которые вредят мозгу

"Несколько продуктов могут негативно влиять на здоровье мозга и когнитивные функции. Например, пища с высоким содержанием насыщенных жиров. Слишком много насыщенных жиров, особенно из животных источников, может привести к накоплению холестерина в сосудах мозга, что увеличивает риск развития атеросклероза и нарушений кровообращения в мозге", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Мононатриев глутамат (E621) и искусственные добавки

"Некоторые искусственные добавки и консерванты, такие как мононатриев глутамат (E621), могут вызывать головные боли, нарушения сна и когнитивные расстройства у некоторых людей", - говорит Строков.

Помимо рыбы, орехи, особенно грецкие и миндаль, играют важную роль в поддержании здоровья мозга.богаты магнием,который защищает клетки мозга и способствует когнитивным функциям, таким как запоминание информации.также является ценным источникома также растительного белка, необходимого для клеточного строительства.содержащий не менее 55% какао, богат флавоноидами, которые помогают нормализовать обмен веществ и оказывают антиоксидантное действие, способствуя эффективной работе мозга. В рационе также должны быть яйца, богатые витаминами группы В и холином, который необходим для синтеза нейромедиатора ацетилхолина, играющего важную роль в памяти и мышечном сокращении.также положительно влияет на работу мозга благодаря аминокислоте, который способствует улучшению рабочей памяти и внимательности у людей разного возраста.Важно понимать, что не только правильное питание, но и разнообразный рацион, физическая активность и здоровый сон играют ключевую роль в поддержании здоровья мозга, подводит итог врач.Регулярное употребление больших количествтаких как сладости, сладкие напитки и быстрые углеводы, может вызвать дисбаланс уровня глюкозы в крови и привести к снижению когнитивных способностей.обычно содержащиеся в жареных и жирных продуктах, могут способствовать воспалению и окислительному стрессу в мозгу, что увеличивает риск развития когнитивных расстройств.Употреблениев больших количествах или часто может привести к дегенерации мозговых клеток, нарушению нейротрансмиттеров и памяти, а также к повышенному риску развития психических расстройств.Ранее МедикФорум писал о природных средствах для лечения ЖКТ.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.