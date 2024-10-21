Врач Мухина: виноградные косточки содержат нерастворимую клетчатку и омега-3

«Суточная норма винограда для здорового человека составляет 100-200 г, а изюма – 50 г в день», - уточнила Марият Мухина.

Виноград не рекомендуется для употребления людям, имеющим лишний вес и нарушения углеводного обмена, но остальным он не противопоказан – об этом врач Мухина сообщила в комментарии радио Sputnik. По словам медика, употребление винограда разных видов свано с широким спектром полезных свойств.Он богат полифенольными соединениями антоцианами, помогающими организму в борьбе со свободными радикалами, а также в выводе тяжелых металлов и токсинов.Содержат много кверцетина, благодаря чему эффективно укрепляет сердечно-сосудистую систему. Также полезен для профилактики вирусных заболеваний.Является богатым источником магния и калия, что важно для хорошей работы сердечно-сосудистой и нервной систем.Она добавила, что большим потенциалом пользы обладают также виноградные косточки. Врач обратила внимание: виноградные косточки содержат нерастворимую клетчатку и омега-3, и их прием благотворно сказывается на сердце, сосудах, коже, а также на общем состоянии человека.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие несладкие продукты содержат на самом деле много скрытого сахара

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