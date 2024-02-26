Врач Лебедева назвала куриные яйца в числе суперпродуктов для здоровья мозга

«Для хорошей работы мозгу нужны постоянные тренировки, полноценный отдых и правильное питание. Выпадение любого из этих составляющих негативно скажется на запоминании, концентрации, способности анализировать информацию», - предупредила специалист в своем Telegram.

Врач Лебедева посоветовала россиянам правильно организовывать свое питание, чтобы поддерживать полноценную работу головного мозга и обеспечивать его защиту от разрушительного влияния стресса.Лебедева констатировала, что включение в повседневный рацион некоторых продуктов способствует сохранению работоспособности мозга, а также профилактике нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и деменцию. Особенно полезными в этом плане являются так называемые суперпродукты, чей состав отличают крайне высокие концентрации важнейших для головного мозга витаминов, микроэлементов, антиоксидантов. Примечательно, что в числе таких суперпродуктов для здоровья мозга врач назвала обычные куриные яйца.Будучи источником качественного белка и жирных кислот омега-3, она помогает нормализовать уровень сахара в крови (его колебания негативно сказываются на мозге), а также препятствует воспалению.В них тоже содержатся омега-3 жирные кислоты, вдобавок присутствуют антиоксиданты и витамин Е, стимулирующие мозговую активность.В них присутствуют многочисленные витамины и микроэлементы, улучшающие мозговую деятельность (например, витамины группы В, фосфор, селен). Также данный продукт является хорошим источником лецитина, который помогает мозгу функционировать, и холина, участвующего в построении миелиновой оболочки нервов. В свою очередь, белок NWT-03, который содержат яйца, позволяет улучшить когнитивные функции, ускоряя реакции человека на сигналы.Этому продукту присуща высокая концентрация витамина Е и веществ-антиоксидантов. Благодаря им клетки мозга надежнее оберегаются от окислительного стресса, который ведет к возникновению возрастного слабоумия.По словам Лебедевой, практически все красные и синие ягоды очень богаты антиоксидантами и витаминами, препятствующими негативным возрастным изменениям в мозге.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты полезно употреблять для нормализации сахара в крови и профилактики сгущения крови.

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