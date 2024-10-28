«Четыре группы продуктов»: диетолог Гинзбург назвал еду для снижения высокого холестерина

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супруги за столом

Врач-диетолог Михаил Гинзбург уточнил, какие четыре группы продуктов наиболее эффективно способствуют снижению высокого уровня холестерина.

Диетолог Гинзбург назвал еду для снижения высокого холестерина в беседе с «Вечерней Москвой».

«Есть четыре группы продуктов, которые нормализуют состав крови», - сказал он о такой пище.

К первой группе эксперт отнес продукты, богатые пищевыми волокнами (по-другому, клетчаткой). Михаил Гинзбург объяснил: пищевые волокна не перевариваются, а поступая в кишечник, связывают там желчные кислоты, не давая им всасываться. Затем они естественным путем покидают организм.

Данную группу составляют злаки, овощи, фрукты, зелень.

Другая категория продуктов, способствующих снижению высокого холестерина – кисломолочные изделия. По словам диетолога, такая еда благодаря содержанию молочнокислых бактерий благоприятно влияет на деятельность микрофлоры кишечника, что позволяет нормализовать процессы всасывания жиров.

Еще одна группа – это бобовые. Гинзбург отметил, что они не только содержат много пищевых волокон, но и богаты специфическим белком. Такой состав делает эти продукты эффективными борцами с высоким холестерином.

Также для нормализации уровня жировых компонентов и холестерина в крови диетолог советует употреблять продукты с жирными кислотами омега-3: жирную рыбу, растительные масла (например, льняное). Омега-3 помогают сбалансировать липидный состав крови за счет своего противовоспалительного действия.

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Михаил Гинзбург
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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