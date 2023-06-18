Диетолог Гинзбург назвал кисломолочные продукты среди снижающих холестерин

«Контроль уровня холестерина в крови помогает предупредить множество серьезных проблем со здоровьем», - пояснил медик, беседуя с «Вечерней Москвой».

В интервью врача-диетолога Михаила Гинзбурга были перечислены продукты, употребление которых способствует снижению холестерина.Диетолог Гинзбург констатировал, что употребление цельнозернового хлеба, гречневой крупы, фруктов, ягод, овощей наполняет организм пищевыми волокнами или клетчаткой, препятствующей всасыванию желчных кислот. Это, в сою очередь, ведет к сокращению уровня «плохого» холестерина, с которым связано развитие атеросклероза.При их употреблении возникает то же эффект, что и при поедании клетчатки.Их Михаил Гинзбург тоже назвал среди продуктов, снижающих холестерин. По словам эксперта, благодаря кисломолочным бактериям улучшается состояние кишечной микрофлоры, что создает противовоспалительное действие на организм.Врач порекомендовал включить в рацион жирную рыбу и рыбий жир, льняное, а также оливковое масло. За счет влияния содержащихся в них ненасыщенных жирных кислот омега-3 происходит улучшение липидного состава крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что женщинам после 40 лет врачи советуют обязательно употреблять продукты с кальцием

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