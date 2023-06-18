Диетолог Гинзбург назвал кисломолочные продукты среди снижающих холестерин
Диетолог Михаил Гинзбург: нормализации состава крови и уровня холестерина помогает употребление четырех групп продуктов.
В интервью врача-диетолога Михаила Гинзбурга были перечислены продукты, употребление которых способствует снижению холестерина.
«Контроль уровня холестерина в крови помогает предупредить множество серьезных проблем со здоровьем», - пояснил медик, беседуя с «Вечерней Москвой».
Продукты с клетчаткой. Диетолог Гинзбург констатировал, что употребление цельнозернового хлеба, гречневой крупы, фруктов, ягод, овощей наполняет организм пищевыми волокнами или клетчаткой, препятствующей всасыванию желчных кислот. Это, в сою очередь, ведет к сокращению уровня «плохого» холестерина, с которым связано развитие атеросклероза.
Бобовые культуры. При их употреблении возникает то же эффект, что и при поедании клетчатки.
Кисломолочные продукты. Их Михаил Гинзбург тоже назвал среди продуктов, снижающих холестерин. По словам эксперта, благодаря кисломолочным бактериям улучшается состояние кишечной микрофлоры, что создает противовоспалительное действие на организм.
Продукты с омега-3. Врач порекомендовал включить в рацион жирную рыбу и рыбий жир, льняное, а также оливковое масло. За счет влияния содержащихся в них ненасыщенных жирных кислот омега-3 происходит улучшение липидного состава крови.
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Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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