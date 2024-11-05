Эксперты: бананы содержат полезный для сердца калий и защищающий от морщин марганец

Эксперты советуют при отсутствии противопоказаний включать в рацион бананы. Одна из причин: бананы содержат полезный для сердца и сосудов калий.Калий поддерживает нормальный уровень воды в организме и регулирует работу сердца и почек, отмечают специалисты.Именно за счет высокого содержания калия бананы активизируют вывод излишков соли и тем самым помогают снимать отеки. Из-за отеков повышается артериальное давление, возникают головные боли. Бананы являются натуральным «лекарством» от этих нарушений.Помимо того, бананы содержат защищающий от морщин марганец. В организме после его приема активнее вырабатывается коллаген, делающий кожу более упругой и гладкой.Кроме того, марганец является важным веществом для нормального функционирования мозга и нервной системы.Также эксперты рекомендуют есть бананы для поддержания здоровья кишечника. Недозревшие зеленоватые бананы богаты устойчивым резистентным крахмалом – он переносит действие пищеварительных ферментов и способствует более интенсивной выработке короткоцепочечных жирных кислот. Эти кислоты очень, важны для здоровья толстого кишечника, пишет kubnews.ru.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-невролог Павел Хорошев объяснил, почему полезно ежедневно съедать по одному банану. По его мнению, такая привычка является простым способом улучшить свою защиту от развития инфаркта или инсульта. Способность бананов противостоять развитию сердечно-сосудистых катастроф медик объяснил высоким содержанием в них калия

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