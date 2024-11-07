«Можно обмануть мозг»: диетолог навала способы избавиться от тяги к сладкому

«Сахар стимулирует мозговую систему вознаграждения, выбрасывая гормон удовольствия дофамин, который усиливает желание повторять эту приятную реакцию», - рассказала Журавлева о том, как формируется зависимость от сладкого.

«Высокое потребление сахара связано с серьезными рисками для здоровья, такими, как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ухудшение состояния кожи», - отметила эксперт.

«Чтобы почувствовать сладость даже в менее сладкой пище, я советую добавить к блюдам щепотку соли или каплю лимонного сока. Это поможет сделать вкус более ярким и насыщенным – такой обман мозга, будто сахара потребляется больше, чем есть на самом деле», - поделилась диетолог.

Диетолог Полина Журавлева навала способы избавиться от тяги к сладкому – одной из самых вредных пищевых привычек, которую врачи часто сравнивают с наркоманией.В беседе с Общественной Службой Новостей диетолог подчеркнула : в борьбе с любой зависимостью первым шагом к избавлению от нее является осознание того факта, что такая проблема существует. Пристрастие к сахару – не исключение: важно понимать, что сладким злоупотребляют, и что это разрушает здоровье.Журавлева констатировала: чтобы избавиться от тяги к сладкому, можно обмануть мозг. Один из способов – использовать натуральные заменители сахара – например, стевию, эритриол или кленовый сироп. Но следует помнить, что их использование имеет как плюсы, так и минусы.Еще один способ заключается в том, чтобы сделать пищу или напитки с небольшим количеством сахара более сладкими.Кроме того, при отказе от сахара можно вместо готовых десертов использовать ягоды или фрукты – они содержат клетчатку и являются более полезными, но в то же время дают ощущение сладости.Также следует подумать о том, насколько сбалансированным является рацион в целом. Известно, что тяга к сладкому усиливается, когда человек не получает с едой нужных организму питательных веществ – белка, полезных жиров, витаминов и минералов. Нередко она возникает как симптом дефицита железа или магния.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что фруктозу не следует считать здоровой альтернативой сахару , об этом сообщила врач-эндокринолог Александра Звенигородская.

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