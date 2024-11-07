«Напитки с имбирем подходят не всем»: врач рассказала, что лучше пить для борьбы с простудой

«Все продукты обмена веществ, бактерий (если это бактериальная инфекция) выделяются из организма через почки. По этой причине во время болезни рекомендуется обильное теплое питье», - уточнила специалист.

«Имбирь достаточно резкий. Кроме того, на него часто бывает аллергия и пищевая непереносимость, поэтому употреблять его нужно с осторожностью», - предупредила специалист.

Одна из рекомендаций при заболевании простудой и другими ОРВИ – пить больше жидкости. Это поддерживает постоянно увлажненной слизистую полости рта, которая является одним из компонентов иммунной системы организма. Вдобавок с выведением влаги организм быстрее покидают патогенные частицы, он становится лучше защищен от интоксикации.Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала «Москве 24», что лучше пить для борьбы с простудой.По словам Русаковой, наиболее полезными при этом являются обычная вода, некрепкий чай или ягодные морсы. Говоря о морсах, диетолог отметила: особенно хороши напитки из брусники и клюквы, которые дают организму много антиоксидантов и витамина C. Благодаря их питью усиливается мочегонный эффект и быстрее выводятся вредные вещества, плюс организм лучше переносит температуру.Русакова обратила внимание на то, что напитки с имбирем, которые часто стараются пить при простуде, подходят не всем (хотя для борьбы с простудными заболеваниями это тоже в целом полезное питье).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что вино может оказаться полезным напитком для людей после 60 лет.

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