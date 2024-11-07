«Богато витаминами и холестерином»: врач объяснила, кому можно и нельзя есть сливочное масло

«Это чемпион среди продуктов по содержанию витаминов группы А и D. Все зависит от того, в каких количествах есть этот продукт и какого рациона придерживается человек в целом», - объяснила Карпова в разговоре с aif.ru.

«Одна столовая ложка сливочного масла в день не повредит здоровому взрослому человеку. Для ребенка норма – одна чайная ложка. Пожилым людям и людям с проблемами в работе ЖКТ рекомендуется есть не более 10 граммов масла в день», - поделилась эксперт.

При остром панкреатите;

При непереносимости лактозы;

При ожирении;

При атеросклерозе;

При камнях в желчном пузыре;

При болезнях сердечно-сосудистой системы, особенно метаболического характера;

Детям до семи месяцев.

О том, кому можно и нельзя есть сливочное мало, рассказала профилактолог Валентина Карпова. Медик отметила: само по себе натуральное сливочное масло не вредно – более того, оно богато полезным для организма молочным жиром и витаминами.Медик уточнила, что если люди не злоупотребляют насыщенным жиром и не страдают ожирением, а в их питании присутствуют рыба, цельнозерновые крупы, овощи, фрукты и другие разнообразные полезные продукты, сливочное масло может стать отличным дополнением к рациону.Одно из несомненных достоинств такого масла заключается в том, что оно содержит короткоцепочечные триглицериды, которые при попадании в кишечник помогают работе полезных бактерий. Установлено, что в результате этого резко снижается риск онкологических заболеваний, в частности, рака кишечникаВ то ж время Карпова заметила, что сливочное масло также богато холестерином и является источником лактозы – молочного сахара. С учетом этого продукт нельзя есть при некоторых проблемах со здоровьем.Когда сливочное масло противопоказано:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сливочное масло может быт полезным для похудения продуктом , об этом рассказала диетолог Эльвира Белева.

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