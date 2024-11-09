«Наиболее полезны организму поздней осенью»: врач посоветовала есть бананы и фасоль

О том, что некоторые продукты становятся наиболее полезными человеческому организму поздней осенью, рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. В комментарии РИА Новости она отметила , что в рационе (при отсутствии противопоказаний) должны «прописаться» овсяные хлопья, бананы, фасоль, жирная рыба, говядина, цитрусовые и ягоды, содержащие много витамина С.Сухорукова пояснила, что в перечисленных продуктах содержатся вещества, нехватка которых провоцирует слабость, упадок тонуса и потерю жизненных сил, из-за которых организм поздней осенью и зимой хуже сопротивляется болезням. В частности, помимо уже названного витамина С они являются источником витаминов группы В и D, а также кальция, калия, железа, магния.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в рацион питания зимой полезно включать соленые огурцы, селедку и квашеную капусту, так как эти продукты помогают организму лучше защищаться от сезонных болезней. Такой рекомендацией поделилась врач Светлана Малиновская, сообщившая, что их компоненты делают более эффективной работу иммунной системы.

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