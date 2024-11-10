«Может привести к заболеванию сердца»: врач назвала опасные последствия увлечения пельменями
Чрезмерное увлечение пельменями может привести к заболеванию сердца и грозит здоровью другими опасными последствиями.
Врач-диетолог Марият Мухина посоветовала россиянам не злоупотреблять пельменями, так как пристрастие к этому блюду опасно своими последствиями для здоровья. Медик предупредила: опасным последствием увлечения пельменями может стать, например, заболевание сердца. Об этом Мухина сообщила в комментарии «Москве 24».
«Чрезмерное потребление пельменей может привести к набору веса, повышению холестерина, развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний», -. сказала доктор медицинских наук.
Врач обратила внимание на то, что пельмени не являются абсолютно вредными. По слова Марият Мухиной, они. насыщают организм одновременно жирами, белками, и углеводами. Это блюдо достаточно хорошо переваривается и по-своему ценно в сезон холодов тем, что хорошо насыщает и согревает.
Проблема в том, что пельмени едят в слишком большом количестве.
«Это мучное, жирное и белковое блюдо может привести к увеличению веса. Если часто употреблять жирное мясо, будет повышение холестерина и отсюда атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания», - предостерегла врач-диетолог.
Как правильно есть пельмени. Вот рекомендация эксперта: есть их следует не чаще двух раз в неделю, порция не должна превышать 150 граммов.
Вместе с пельменями нужно есть овощи, свежие и ферментированные – они содержат нужные дя переваривания пищевые волокна. Рекомендуется употреблять 200 граммов овощей.
Если пельмени заправляются майонезом, то использовать его не больше двух чайных ложек.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Дарья Русакова назвала два правила, как есть пельмени без вреда для фигуры.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Марият Мухина
Здоровье
врач-диетолог, доктор медицинских наук
Оставить комментарий