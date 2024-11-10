«Может привести к заболеванию сердца»: врач назвала опасные последствия увлечения пельменями

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пельмени

Чрезмерное увлечение пельменями может привести к заболеванию сердца и грозит здоровью другими опасными последствиями.

Врач-диетолог Марият Мухина посоветовала россиянам не злоупотреблять пельменями, так как пристрастие к этому блюду опасно своими последствиями для здоровья. Медик предупредила: опасным последствием увлечения пельменями может стать, например, заболевание сердца. Об этом Мухина сообщила в комментарии «Москве 24».

«Чрезмерное потребление пельменей может привести к набору веса, повышению холестерина, развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний», -. сказала доктор медицинских наук.

Врач обратила внимание на то, что пельмени не являются абсолютно вредными. По слова Марият Мухиной, они. насыщают организм одновременно жирами, белками, и углеводами. Это блюдо достаточно хорошо переваривается и по-своему ценно в сезон холодов тем, что хорошо насыщает и согревает.

Проблема в том, что пельмени едят в слишком большом количестве.

«Это мучное, жирное и белковое блюдо может привести к увеличению веса. Если часто употреблять жирное мясо, будет повышение холестерина и отсюда атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания», - предостерегла врач-диетолог.

Как правильно есть пельмени. Вот рекомендация эксперта: есть их следует не чаще двух раз в неделю, порция не должна превышать 150 граммов.

Вместе с пельменями нужно есть овощи, свежие и ферментированные – они содержат нужные дя переваривания пищевые волокна. Рекомендуется употреблять 200 граммов овощей.

Если пельмени заправляются майонезом, то использовать его не больше двух чайных ложек.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Дарья Русакова назвала два правила, как есть пельмени без вреда для фигуры.

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Марият Мухина
Марият Мухина
Здоровье
врач-диетолог, доктор медицинских наук
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«Может привести к заболеванию сердца»: врач назвала опасные последствия увлечения пельменями