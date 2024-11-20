Долгая здоровая жизнь: врачи назвали топ-10 факторов долголетия
Благодаря определенным факторам образа жизни можно добиться долголетия, утверждают башкирские врачи.
Уфимские медики, представляющие Республиканский госпиталь ветеранов войн, сообщили, что правильные привычки и осознанный подход к своему здоровью позволяют людям рассчитывать на долгую жизнь без тех заболеваний, которые часто называются возрастными. Уточняя, что именно способствует долгой здоровой жизни, врачи назвали топ-10 факторов долголетия.
Первый. Необходимо бороться с жировыми отложениями на талии и укреплять мышцы с помощью силовых упражнений.
Второй. Нужно употреблять овощи и фрукты в объеме не меньше 400 граммов в день.
Третий. Следует употреблять белковые продукты с каждым приемом пищи.
Четвертый. В рацион необходимо включать полезные жиры в виде орехов, семечек, нерафинированных растительных масел.
Пятый. Нужно употреблять продукты из числа богатых источников омега-3 жирных кислот.
Шестой. Следует восполнять в организме запас витамина Е, который содержится в оливковом и других растительных маслах, орехах, мясе, молочных продуктах, листовой зелени.
Седьмой. Важно контролировать уровень витамина D, не допускать его снижения.
Восьмой. Необходимо ограничивать в повседневном рационе количество белых продуктов – риса, муки, манки, выпечки, сахара.
Девятый. Нельзя проводить много времени в сидячем положении, нужно чаще вставать и больше двигаться, ходить пешком.
Десятый. Нужно поддерживайте позитивные социальные связи, общаться с близкими по духу, понимающими и поддерживающими людьми
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