Лучше отказаться: профессор Каневская назвала подагру среди болезней, при которых вреден холодец

«При подагре, когда значительно повышен уровень мочевой кислоты, от холодца необходимо воздержаться. Его употребление может еще больше повысить уровень кислоты в организме и вызывать обострение заболевания из-за высокого содержания пуринов», - объяснила она.

Холодец при умеренном употреблении может приносить здоровью пользу как богатый источник белка, коллагена, витаминов и микроэлементов (в нем, например, содержатся витамины A, B, C и E, кальций, магний, железо). Но профессор Каневская констатировала: данное блюдо подходит для употребления не всем, при определенных проблемах со здоровьем холодец нежелателен и даже вреден.В разговоре с порталом «Чемпионат» Светлана Каневская назвала подагру среди болезней, при которых вреден холодецТакже от холодца лучше отказаться при заболеваниях ЖКТ – например, при нарушениях, связанных с повышенной кислотностью желудка. Такое противопоказание связано с тем, что холодец представляет собой сочетание концентрированного бульона и мяса, стимулирующих выработку соляной кислоты в желудке. По этой же причине его нельзя есть при обострении язвенной болезни и гастрита.Кроме того, холодец может быть вреден сердечникам – в этом блюде содержится большое количество жира и соли. Профессор Каневская подчеркнула, что при имеющейся гипертонии, атеросклерозе и других сердечно-сосудистых заболеваниях употребление таких блюд обычно ограничивается. Возможность попробовать их каждому пациенту лучше обсудить с лечащим врачом.Эксперт посоветовала помнить и о том, что многие виды холодца очень калорийны. Людям, которые борются с ожирением, предпочтительнее есть менее калорийное постное мясо.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что «быстрорастворимая» лапша входит в число продуктов, пристрастие к которым способствует быстрому появлению лишнего веса

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