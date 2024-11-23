«Три царь-продукта»: невролог Данилов посоветовал еду, чтобы лучше спать

«Существует три «царь-продукта», содержащих вещества, которые естественным образом поддерживают сон», - констатировал специалист.

В рационе современных людей, которые часто страдают от нарушений сна из-за «социального джетлага», должно быть больше полезной еды, чтобы лучше спать. Об этом врач-невролог Алексей Данилов высказался в разговоре с «Газетой.Ru».Вот продукты, о которых сообщил Данилов.В его плодах содержится серотонин, помогающий регулировать сон. По словам невролога, исследования показали, что киви содержит мелатонин и его регулярное употребление перед сном улучшает качество сна. Можно съедать по два плода.Данилов отметил, что грецкие орехи и миндаль отличаются содержанием веществ, обеспечивающих человеку возможность хорошо спать – мелатонина, триптофана, магния, кальция. Вечером полезно съедать горстку около 30 граммов.Его антиоксидант апигенин определенным образом влияет на мозг, помогая человеку расслабляться и засыпать. Для этого за полчаса до сна можно выпить стакан напитка.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи из Уфы назвали 5 причин включать в свой рацион питания капусту.

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