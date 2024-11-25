Кардиолог Проваторов: «плохой» холестерин может быть полезным организму

«Холестерин имеет коварное свойство — его повышение в крови не вызывает никаких ощущений, поэтому нужно раз в год или чаще, в зависимости от возраста, сопутствующих заболеваний и группы здоровья, сдавать биохимический анализ крови, в том числе в рамках ежегодной диспансеризации», - уточнил Проваторов в комментарии РИАМО.

«При нормальном уровне в крови он помогает организму бороться с бактериальными инфекциями, участвуя в их распознавании иммунной системой», - объяснил врач-кардиолог.

Кардиолог Проваторов призвал взрослых россиян проверять уровень холестерина в крови. Врач подчеркнул, что необходимо держать под контролем соотношение «плохого» и «хорошего» холестерина – это важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт миокарда и инсульт.Кардиолог посоветовал проверять холестерин, не дожидаясь симптомов ухудшения самочувствия.Врач отметил, что холестерин в организме на 80% синтезируется печенью, и только оставшаяся доля поступает через ЖКТ. Говоря о его делении на «хороший» и «плохой», Проваторов пояснил, что «хорошим» холестерином называются существующие в кровеносной системе липопротеины высокой плотности, а «плохим» – липопротеины низкой плотности.При накоплении «плохого» холестерина возникает риск образования атеросклеротических отложений в сосудах, делающих людей подверженными инфарктам, инсультам, нарушению кровоток в жизненно важных органах, подчеркнул специалист. «Хороший» холестерин обеспечивает активный метаболизм и помогает организму избавляться от излишков «плохого».Проваторов обратил внимание, что методы поддержания здорового уровня холестерина в организме следует обсуждать с врачом. Многие люди допускают ошибку, стремясь к радикальному «очищению» от холестерина. На самом деле полезным организму может быть даже «плохой» холестерин, поэтому не нужно добиваться его чрезмерной минимизации.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отказ от углеводов может вызывать сильную тягу к сладкому

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